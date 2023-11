Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tuvieron muchos idas y vuelta desde que iniciaron su relación. Sin embargo todo parece haber llegado a su fin de manera definitiva tras mil intentos de hacer que el vínculo funciones de la mejor manera para ambos.

En Mitre Live, fue Juan Etchegoyen quien dio a conocer la noticia de la ruptura luego de haber hablado con Gianinna Maradona: "Hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así".

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Qué pasó entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

"Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían distanciados hace un mes. Lo pongo en potencial porque a mí Gianinna no me lo confirma y yo lo cuento porque viene del círculo íntimo esta información. La decisión la habría tomado ella", explicó Juan Etchegoyen.

"Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo. Y para los que creen en el mundo redes también les comento que a esta hora no se siguen Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, esperemos a ver si lo dicen los famosos pero yo te anticipo la ruptura", sentenció el periodista.