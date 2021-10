Gianinna Maradona furiosa tras el testimonio de Mavys Álvarez, la supuesta novia de Diego en Cuba

A diez meses de su fallecimiento, Diego Maradona sigue en el centro de la polémica. Ahora, el escándalo llega desde Cuba donde Mavys Álvarez, con quien tuvo una relación sentimental cuando ella tenía 16 años, habló por primera vez de su supuesto vínculo con la estrella del fútbol. Indignada, y sin poder creer lo que estaba oyendo, Gianinna Maradona realizó un fuerte descargo en redes donde no se calló nada.

“Hijos de p..., ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”, escribió en una primera historia; a la que siguió otra mucho más contundente: “No se gasten en escribirme que no me enganche. Basta. Me pudrieron. Los odio a todos hijos de mil p...”.

La furio de Gianinna Maradona tras el relato de Mavys Álvarez.

En la entrevista que enfureció a Gianinna Maradona, Mavys aseguró que fue un privilegio ser la novia del Diez, pero que también tuvo su costado doloroso. “La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, dijo.

Un nueva polémica rodea a la familia Maradona y van…

La desoladora pregunta de Dieguito Fernando sobre la muerte de Maradona

El 25 de noviembre de 2020 es un día que quedará marcado en la memoria de todo el mundo, en especial de la familia Maradona, por la fecha de la repentida muerte de Diego Maradona y el inicio de la batalla legal entre sus herederos y hermanas. En este contexto, Dieguito Fernando transita la partida de su papá, lleno de los miedos propios de un niño de 8 años que perdió a su padre.

“Tiene una obsesión con la muerte y los médicos. Ve a su papá todos los días por televisión”, dijo Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y representante legal del pequeño.

Dieguito Fernando mantiene contacto con dos de sus hermanas: Giannina y Jana, siendo está ultima la que lo llama más seguido.

Con Jana mantiene charlas con Face Time y es a quien le consulta todas sus dudas y con la persona que más se abre fuera de su madre. “La otra vez lo llamó y Dieguito le preguntó directo, ¿Por qué se murió papá, Jana?, y ella no supo cómo reaccionar. Son hermanos y se quieren. Cuando Dieguito visitaba a su papá, Jana estaba siempre y la veía, él la tiene muy asimilada”, agregó Baudry.

Además de ser el abogado del pequeño, como pareja de su madre lo acompaña desde un lugar mucho más cercano. “Como todo niño que pierde a su papá, tiene esa obsesión con lo que conté. Hoy lo que me toca vivir es una situación compleja y difícil. Él hace mucho tratamiento profesional”, reveló.