Gianinna Maradona le dedicó románticos mensajes de Daniel Osvaldo

Desde hace meses, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo juegan al misterio en las redes sociales dando pistas de su romance pero sin confirmar nada realmente. De hecho, semanas atrás se especulaba con una ruptura de la pareja, pero lejos de ser cierto, en las últimas publicaciones compartidas por la hija del astro de fútbol, se da cuenta de que el amor va sobre ruedas.

A través de sus historias de Instagram, Gianinna compartió detalles de una producción de ropa que se encuentra realizando con Osvaldo como ayudante de primera.

"Bancando mis mil horas, mil mis mambos, firme ahí. Aunque no te deje posar, sos mi modelo personal. El mejor ayudante del planeta. I love you (te amo)”, le dedicó la joven sin ocultar sus sentimientos y confirmando su amor por el deportista.



Además, con una foto de sus manos entrelazadas, Gianinna agregó: "Gracias por ayer, hoy y ever (siempre). ¡Te amo!”.

Pese a que las versiones indicaban que el romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo habría terminado, lo cierto es que sus idas y vueltas en las redes evidencias que aún mantienen su amor sobre ruedas.

¿Una de las últimas evidencias? La más que elocuente historia de Osvaldo en Instagram en donde compartió una imagen en donde se lo ve abrazando a la que parece ser Gianinna en un paseo en barco junto a una canción que dice: “I love you, (yeah, yeah) Now and forever (Te amo, sí, sí. Ahora y por siempre)”. La frase es un fragmento de Woman, el hit de John Lenon.