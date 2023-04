Durante los primeros días de 2023, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, de nuevo, revelaron su reconciliación. La pareja decidió hacer un viaje a La Plata para confirmar y festejar su regreso.

A tan solo meses de esas fotos juntos a orillas del mar, en donde se veían muy enamorados tras las múltiples idas y vueltas en su relación, Gianinna y Daniel volvieron a mostrarse muy juntos en una fiesta.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

Aparentemente enamorada, la hija de Diego Maradona republicó una foto grupal en Instagram, en la que se la ve muy a gusto con Daniel Osvaldo y con los integrantes de su banda de rock, Barrio Viejo.

La historia de Gianinna en Instagram.

Además, Gianinna Maradona eligió un tema del grupo musical para ambientar la historia en su cuenta oficial de Instagram, que probaría que la pareja sigue junta y felices a pesar de las características idas y vueltas.

La ex de Daniel Osvaldo realizó un fuerte descargo para reclamar la cuota alimentaria

Daniel Osvaldo es padre de Gianluca, Victoria, Helena y Morrison. Sin embargo, quedó en el foco de atención por una gran deuda acumulada que tiene para con Ana Oertlinger, la madre de su primer hijo.

En el ciclo "A La Tarde", Diego Estévez reveló: "Daniel Osvaldo tiene una deuda de alimentos que asciende a los 600 mil pesos, producto de no estar pagando la cuota desde diciembre del 2021. Y debería pagar una cuota de 50 mil pesos por mes. Desde diciembre de 2021 no paga y no solo eso, después de 7 años sin que la jueza actualice la cuota. Recién hace poco la actualizó a 100 mil pesos".

El tweet de Ana Oertilinger.

Pero esto no terminó ahí, sino que Ana Oertlinger se cansó de esperar que su ex cumpla con la cuota alimentaria y lo expuso en sus redes sociales con un fuerte descargo: "11 de abril. Querido diario: empiezo a sospechar que este muchacho tiene problemas con las fechas. Quizás necesita una agenda para anotarse cuándo debería depositar la cuota alimentaria. ¡Debe estar muy ocupado para recordar todas sus responsabilidades!".