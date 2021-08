Daniel Osvaldo, totalmente enamorado compartió su selfie más que romántica y apasionada con su novia, Gianinna Maradona, besándose con mucho amor a través de sus historias de Instagram.

En la foto que el cantante hizo pública se lo puede ver recostado con la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe mientras se besan con ternura. Ella sacó la tierna selfie que luego él compartió.

"Te amo", le dedicó el músico arrobándola. Por su parte, ella también compartió la misma foto junto al mensaje que le dedicó su novio pero no se expresó al respecto.

Gianinna Maradona ya había hablando de su relación con Daniel: "Mi amigo se transformó en el amor de mi vida", había dicho. Así la pareja vuelve a desalentar los rumores de crisis que enfrentaron cuando Gianinna se cruzó con una usuaria de Twitter que aseguró haberla visto en un bar, por lo que ella aclaró que el tema le traía problemas de celos con Osvaldo.

Mirá la tierna foto...

La foto de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo apasionados y un "te amo".

Gianinna Maradona habló del inicio de su relación con Daniel Osvaldo: "Se convirtió en..."

Gianinna Maradona compartió un emotivo post en medio de los rumores de crisis con Daniel Osvaldo y la polémica familiar tras la muerte de Diego Maradona.

Como nunca, la empresaria hizo una profunda reflexión en la que también reveló cómo fue que comenzó su relación con el ex de Jimena Barón. "Es cierto, puede que sea fría, que nada me duela ni me derrumbe. Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea, nada más te atraviesa ni nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que te impide respirar y tristeza", expresó en su cuenta de Instagram.

Luego, se refirió puntualmente a su vínculo con Daniel Osvaldo. "Me enamoré. No podía no conocerlo y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma y ellos ya lo saben", disparó.

