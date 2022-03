Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya no esconden su reconciliación

Instagram

Durante los últimos días, llamó la atención la cercanía que existía entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, quienes el 31 de diciembre del año pasado, habían decidido ponerle fin a su relación, inclusive estando en Miami a punto de celebrar Año nuevo juntos con la familia de la hija del "Diez".

Sin embargo, todas las diferencias quedaron atrás y la pareja se reencontró, aparentemente, para no volver a separarse. Así lo demostró Gianinna Maradona al compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram una postal del living de su casa donde se observa un cuadro de Maradona y un florero con un hermoso ramo de flores.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

"You know me @danistone TE AMO", que significa "Tu me conoces". Esas fueron las palabras elegidas por Gianinna Maradona para dejar en evidencia que su novio le había hecho un hermoso presente. Pero como si eso fuera poco, Daniel Osvaldo replicó la imagen y le declaró: "Te amo Dinorah de mi vida".

La publicación de Gianinna y Osvaldo

Pero eso no es todo, ya que ambos decidieron desarchivar todas las publicaciones que tenían juntos en Instagram, y que al momento de la ruptura, habían quitado. Claro está que, los amoríos que tuvo Daniel Osvaldo mientras estuvo separado, no lograron quitar de su corazón a Gianinna Maradona y actualmente, juntos apostaron una vez más por el amor que se tienen.