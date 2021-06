Gillian Anderson reveló haber sufrido ataques de pánico por estar muchos años filmando

Reconocida mundialmente por su trabajo como la intrépida agente Dana Scully del FBI, Gillian Anderson estuvo casi diez años en el set de filmación de The X-Files (Los expedientes secretos X), y si bien este trabajo le permitió luego saltar a otros proyectos como The Fall, Sex Education y The Crown, lo cierto es que la actriz no la pasó nada bien.

En una entrevista reciente, Anderson reconoció que el haber permanecido tantos años en un set de filmación la "alienó" y le generó ataques de pánico. "Tuve algunos pequeños ataques de pánico por su culpa", confesó.

"Al final no podía hablar de eso, no podía verla, no podía ver fotos, no podía. Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país. Y luego, después de un tiempo, pude aceptarlo nuevamente, pero cuando empecé a aceptarlo, me había separado tanto que miraba la imagen como si fuera otra persona", relató la actriz. "Cuando te sumergís tanto por períodos tan largos de tiempo, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias", agregó sobre estos episodios.



Gillian Anderson, junto a su amigo y compañero David Duchovny en las grabaciones de The X Files.

Anderson fue parte de la serie junto a David Duchovny (Fox Mulder) desde 1993 hasta 2002 y, tras un periodo alejada del papel, retomó el rol de Scully en 2016, cuando se estrenó la décima temporada, y volvería a interpretarla en 2018 con la 11va entrega que marcó el final de la producción.

Actualmente la actriz está filmando la tercera temporada de Sex Education para Netflix, y viene de encarnar de forma majestuosa a Margaret Thatcher en The Crown.

Gillian Anderson, totalmente cambiada en su papel en The Crown

En 2020, Netflix estrenó la tan ansiada cuarta temporada de The Crown, una entrega que presentaría a Emma Corrin encarnando a Ldy Di, y también a Gillian Anderson dándole vida a Margaret Thatcher, la Primer Ministra británica.

La actriz no sólo encarnó a la perfección a la política, sino que además lució completamente irreconocible, lookeada como Thatcher.



Gillian lookeada como Thatcher durante las grabaciones de The Crown.

"Este es uno de esos papeles en los que sos una tonta si no aceptás", aseguró Anderson sobre este importante rol que le tocó encarar. "Me dio miedo porque mucha gente tiene opiniones muy fuertes sobre ella, por lo que habrá también muchas sobre cómo la interpreto o cómo se la representa, pero eso es parte del trabajo", agregó al respecto sobre política fallecida en 2013 fue nombrada en 1979 y estuvo al frente del Reino Unido durante 11 años.