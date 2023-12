Gloria Carrá saltó a la fama por su carrera como actriz en la televisión. Sin embargo, desde hace años, la mamá de Ángela Torres se dedica casi por completo a su otra pasión: la música. Fue así que conformó la banda "Coronados de Gloria", con la que hace largas giras dando shows.

Gloria Carrá.

La salud de Gloria Carrá

Este jueves, la mamá de Ángela Torres compartió en sus redes sociales un video cantando y tocando la guitarra, en el que contó que tuvo un problema de salud recientemente.

"Después de unos días extraños, un poco tristes, con una otitis aguda que me dejó sorda de un oído y con la voz enrarecida, vuelvo a cantar, y me vuelvo a sentir yo", comenzó escribiendo la actriz. Y continuó: "Y soy feliz con la guitarra, y me emociono como si fuese mágico. Y sabes que pienso que sí lo es, es mágico o milagroso que nuestro cuerpo funcione por sí solo y bien.

Luego, la también mamá de Amelia Cáceres, indicó: "Tengo la costumbre de agradecer por todo lo que me pasa en esta vida, también por las cosas no tan buenas que me han pasado, precisamente de eso aprendo y crezco".

Por último, Gloria Carrá contó que vuelve a los escenarios, dejando tranquilos a sus fans que se preocuparon por su salud.