Graciela Alfano, icono de la Argentina dio un polémico comentario con respecto a la guerra que hay entre Shakira y Piqué, luego del polémico tema que hizo la cantante barranquillera junto al productor Bizzarap. "El destino de la mujer anterior es el de la actual. Solo despidiéndose con respeto de la anterior, el futuro es posible. Como quien ocupa la mesa que liberó otro diciendo 'gracias'", dijo Alfano.

Anteriormente, luego de confirmar su rápida separación con su ex marido hizo un comentario similar con respecto al tema de Shakira y Miley Cyrus, que no paran de sumar reproducciones. "Y estoy conociendo a alguien’. Otra que Shakira y Miley Cyrus. Me compro flores yo sola, me digo que me quiero… Me vinieron todas las canciones a la cabeza. Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque sino, la verdad, no tengo ganas: yo soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie".

Graciela Alfano

La rápida separación de Graciela Alfano con su ex marido

Hace pocos días Graciela Alfano fue noticia en los medios por los problemas de salud que atravesó hace unos meses y también por su reconciliación y rápida separación de su ex marido Enrique Capozzolo. La diva se sinceró y dijo: "Cuando fue lo de mi tema de la salud, Quique me llamaba por teléfono. Los que estuvieron ahí fueron mis hijos. Y mis amigos operaron desde otro lugar".

Graciela Alfano y Enrique Cappozolo

Además, agregó: "No, esto empezó antes. Cuando pasó lo del cáncer, yo no pensé en nadie, solo pensé en mantenerme viva. A mí me resultó muy gracioso decir ‘chonguear’. Yo me imaginaba a mis nietas, cuando sean adolescentes, digan: ‘Mis abuelos chongueaban’", finalizó la diva icono del país.

J.M