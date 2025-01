Graciela Alfano habló de su separación de Carlos Bustin: "Persona mentirosa, manipuladora y desleal"

Desde hace algunas semanas que la reconocida modelo y conductora de la televisión argentina, Graciela Alfano, es relacionada con una posible relación con Javier Milei en un momento que las especulaciones o las versiones sobre una ruptura entre Yuyito González y máximo mandatario argentino empezaron a surgir y tomar mayor fuerza a nivel que los desestimaron atravesar un mal momento subiendo una publicación juntos el 24 de diciembre del 2024, fecha en la que la madre de Brenda Di Alloy celebró festejar la primera Navidad junto al actual presidente de la Nación.

En una entrevista que LAM tuvo en exclusiva tuvo con la excompañera de vida de Matías Alé, reveló que está separado y no perdonó a su última pareja: Carlos Bustin.

Graciela Alfano y Carlos Bustin.

Graciela Alfano destrozó a Carlos Bustin

La exvedette y un símbolo de la moda durante décadas de la República Argentina, Graciela Alfano, es una mujer que constantemente se lleve las miradas de todas las personas por su bienestar físico y mental al punto de que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, red social en la que se muestra casi como una influencer y deslumbra con diferentes bikinis pero también muchos viajes que realiza por el mundo.

Previo a hablar de su reciente separación, aprovechó que Ángel de Brito le mencionó a Javier Milei y que había mantenido un contacto previo con Yuyito González para aclarar que nunca lo saludó ni cruzó mensajes con el actual jefe de Estado de la República Argentina. En este sentido, el conductor no perdió la oportunidad de preguntarle cuál le gusta más como Primera Dama, a lo que respondió: "Ay, qué malo que sos. La que más le guste a él. Me parecen dos mujeres que llegaron: Fátima es muy reconocida y me imita muy bien. Con Yuyito trabajé en su momento y me parece una gran profesional, está haciendo un contenido original, divertido".

Luego de destacar a quien fue y quien acompaña en la vida cotidiana a Javier Milei, Ángel de Brito fue más allá y le mencionó la cuestión de que se separó de Carlos Bustin. "Estoy separada, lo confirmo. Venía viviendo situaciones complicadas. A ver, como en toda relación viví momentos maravillosos y que hay que recordar pero luego atravesé acontecimientos difíciles, a partir de una circunstancia que tiene que ver, y no sé si se da cuenta si quiere, que es como en un estado de conquista con mujeres que están en todos lados y en mi cara", expresó acerca de lo que habría sido uno de los motivos de la finalización de su vínculo.

Y posteriormente agregó: "Para mí eso es una falta de respeto, es un punto final. En un momento pensé que era eso que decís 'esto lo está haciendo ahora', 'está metiendo la mata', 'cómo me está dejando parada'. Me costó entenderlo, a la primera vez tendría que haber cortado. Persona mentirosa, manipuladora y desleal".

Graciela Alfano.

Para brindar un panorama más claro, Ángel de Brito repreguntó si "coqueteaba con mujeres" delante de ella y Graciela Alfano manifestó: "Por supuesto. Se las levantaba, así directamente. Eso era en mi cara". Para culminar, pidió aclarar una cuestión sobre un tiempo que hubo en este noviazgo con Carlos Bustin: "Hubo un impasse famoso que quiero aclarar y es por eso que se estiró esta confirmación mía. Vos sabés que cuando pasan estas cosas, te ponés nervioso y comenzás a poner un límite pero te terminás peleando, a los gritos. Te terminás convirtiendo en la tóxica y yo no quiero ser esa".

BL