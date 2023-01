Gran debut de  Álex Caniggia como conductor de "Los desconocidos de siempre"

Álex Caniggia luego de haber triunfado en el reality “El Hotel de los Famosos” que hoy estrena su segunda edición, salió además de con el premio con un objetivo muy claro: quería trabajar en los medios de comunicación de Argentina.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia le pidió a su representante que buscara oportunidades ligadas a la conducción. No caben dudas que cumplió con la meta pues debutó como conductor en la pantalla de “el trece” al frente de “Los desconocidos de siempre” y logró hacer picos de más de 5 puntos de rating.

Gran debut para Álex Caniggia como conductor

Álex, que dio a conocer que será padre junto a su pareja Melody Luz, desplegó su carisma y un estilo que ya tiene su sello personal. “Primer programa de Los desconocidos de siempre. Hoy es mi debut. ¡Se viene la nueva era con un conductor fachero, carismático y con onda!”, expresó sin ninguna inhibición como se puede ver en el video.

El hermano de Charlotte fue por más y dijo: “No tengo ningún referente como conductor. No miro nada, ni me interesa. Soy yo mismo. Soy el número uno, o sea ¿a quién voy a mirar directamente? ¿A Jimmy Fallon? ¡Ni en pedo! ¡Te re cabió, Jimmy Fallon! Conductor local, carismático, fachero, joven…. Ya no va más lo viejo. Fuera. Ahora, sigue la nueva era: lo joven”, dijo exultante.

Alex ya no quería participar en realities, días pasados en una entrevista en “ciudad.com” dijo: “Estoy cansado de los realities, ya no va más. Gané el último reality que hice, el Hotel de los famosos, ya está. No va más ser reality boy. Dije ‘Estoy para otra cosa, otro nivel. El emperador no puede hacer más realities”, afirmó el conductor debutante.

Caniggia compartió su debut en sus redes sociales

En la misma entrevista reveló que le había pedido a su productor que quería otro tipo de trabajo y agregó:“ Le dije ‘Fabián, no quiero hacer más realities. Conseguime otra cosa porque si no me voy a otros país y no hago nada. Me voy a Hollywood’. ‘Tranquilo, papuchín. Ya te consigo algo’ me dijo el pinche foca, Y me salió una oferta de El trece. Los número uno con los número uno. Estoy en mi casa, es como fichar para el Real Madrid”.

“Los desconocidos de siempre” es un formato de procedencia italiana en el que un participante debe adivinar la profesión de ocho personas que están en el estudio, quien adivina las ocho profesiones gana un millón de pesos.