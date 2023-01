Gran Hermano 2022: Alfa volvió a insultar a Ariel con comentarios gordofóbicos

Las diferencias entre Alfa y Ariel comenzaron desde el principio, cuando el nuevo participante de la casa ingresó por la puerta se veía una competencia directa para Walter que así lo tomó y desde ese día tuvo muchas confrontaciones con el de Berazategui.

Esta vez Walter Santiago se enojó porque Ariel le habla a los espejos, aunque en realidad él creía que le hablaba a una cámara. "Quiero agradecerle la generosidad y el reconocimiento a Argentina, a Uruguay y también a Gran Hermano por el asadito del domingo, que fue un mimo para todos, y también especialmente para mí, lo sentí así. Esta semana, más que nunca, con muchísima responsabilidad", dijo Ariel después de ser salvado.

"Este mensajito va para vos Cone (Alexis Quiroga, el último eliminado de la casa), la onda que pegamos, todo lo que charlamos, eso sigue en pie. Fue un gusto conocerte, un honor haber pasado la placa con vos...", expresó el de Berazategui frente al espejo.

Alfa estuvo observando toda la escena de Ariel frente al espejo, fue a buscar a Romina para que mire lo que estaba haciendo y le dijo: "que gordo hijo de p..., mentiroso". No contento con esto, Alfa siguió diciendo: "Qué mentiroso que es". Nacho pasaba por ahí y le dijo: "Déjalo tranquilo".

Pero Walter Santiago no paró y fue hasta la ventana en donde empezó a hablar. "Me voy a hablar con la ventana, te invito... No le crean a la gente que le habla a las ventanas, son hipócritas, crueles, mentirosos, que entraron acá a actuar", explicó Alfa.