Gran Hermano 2022: Conejo se canso y se alejó de Coti

El amor en Gran Hermano sucedió desde la primera semana, entre juego y juego se fueron formando parejas. Las primeras fueron Maxi y Juliana, que ya no está en la casa, seguidas por Coti y el Conejo. Esto además de amor trajo consigo un par de peleas, la convivencia 24/7 con tu pareja puede que te lleve a tener ciertos encontronazos por el hecho de que no podés salir a despejarte.

Es por eso que Conejo Quiroga y Coti Romero tuvieron una fuerte pelea, luego de un planteo que le hizo ella a él. “Necesito tiempo para mí” le dijo conejo. Esto se debe a que Coti ve ciertas actitudes dentro de la casa que la hace creer que podría ser la siguiente en placa y eso le estresa un montón. Ella le reclama: "Vos no te das cuenta y decís 'ay, estás mal ahora. Yo estoy acá para ella', pero no. No es así, resulta que a la tarde me dijiste que entrenabas y volvías, cuando yo estaba mal, y cuando salí te vi en la pileta".

Esto viene de una pelea que tuvieron cuando ella estuvo en placa la semana pasada y fue salvada por Romina. "Desde el lunes que vengo rezando por vos. Cada vez que estamos un miércoles sentado ahí sufro más por vos que por mí. Te vengo a dar noticias que pueden ser buenas, pero te chupa un huevo, decís 'que Romina no me salve'. Claro, total vas vos el domingo a placa y sos vos la que sufre nomás. Pensás en vos y el resto que te quiere un montón no sufre" cerro el cordobés.