Gran Hermano 2022: Maxi ganó el auto 0km

Maxi se consagró ganador del 0km luego de poner en marcha el vehículo del desafío que les planteó Gran Hermano a los participantes que estaban dentro de la casa desde el primer día que comenzó el programa.

El desafío del auto se disputó dentro de la casa de Gran Hermano y uno de los participantes que está aislado desde el inicio del reality se consagró ganador de un vehículo 0km. Este premio se planteó luego de que ingresaran 5 integrantes a mitad del juego.

Los participantes atados al auto.

En primera instancia, Alfa, Julieta, Romina, Maxi, Nacho, Thiago y Marcos debían permanecer atados al auto durante un período de tiempo indeterminado, hasta que Gran Hermano les anuncie que había terminado la primera etapa de la competencia.

Romina y Thiago no aguantaron y abandonaron el desafío. Cabe destacar que los jugadores estaban atados con una muñequera al automotor y no podían ni siquiera ir al baño, solo tenían permitido beber agua.

Los jugadores junto a las llaves.

Fueron 12 las horas que los participantes estuvieron junto al vehículo y en ese lapso de tiempo atravesaron todas las etapas, emoción, ansiedad, aburrimiento, frustración, duda, etc. Santigo del Moro fue quien les anunció que había terminado la primera etapa del desafío y eso les generó alivio a los jugadores.

La segunda etapa consistía en elegir una llave, entre 50 opciones y que esa sea la correcta para poner en marcha el vehículo. El orden en que cada uno haría su elección fue sorteado con un bolillero y el resultado fue el siguiente: Marcos, Julieta, Walter, Maxi y Nacho.

Maxi poniendo en marcha el auto.

Cómo fue el momento en que el auto encendió

Lejos de definirse rápidamente, todos los participantes lo intentaron 10 veces, por lo que la llave correcta quedó colgada hasta el último minuto. En el último intento, Santiago De Moro les pidió a los participantes que se suban todos juntos al auto y cuando llegó el turno de Maxi de probar su llave, ocurrió el momento más esperado.

"Lo visualicé con el corazón, lo presentía el 46 antes de la llave. Perdón que no llegué al conteo, pero estaba acelerado. Se lo dedico a mi vieja que me acompañó desde el arranque, a mi viejo que seguro de arriba me está ayudando, a mi familia, amigos y Tini. Estoy en un sueño, en una película. Nunca me gané nada", expresó Maxi muy emocionado.