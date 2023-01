Gran Hermano: los mejores memes de Julieta Poggio en el desafío del auto

El pasado martes 10 de enero comenzó el desafío del auto en Gran Hermano (Telefe). Después de varias horas sin poder moverse de al lado del vehículo, cinco participantes pasaron a la final y entre ellos se encontraba Julieta Poggio.

Los mejores memes de Julieta Poggio en el desafío del auto de Gran Hermano

Gran Hermano se puso la diez y realizó el famoso "desafío del auto". En dicha prueba solo pudieron competir Thiago, Nacho, Alfa, Romina, Julieta, Maxi y Marcos, es decir, los ocho que están desde el inicio en el reality. El desafío consistía en no moverse de al lado del vehículo.

Entre las reglas establecidas por Big Brother, se encontraban el no poder ir al baño, no poder comer y no poder permanecer sentados. Los jugadores debían estar parados o, en su defecto, en cuclillas.

En este contexto, Julieta Poggio manifestó su descontento y su malestar tras permanecer tantas horas de pie y sin poder ingerir alimento. Además, Disney contó que se lo hizo muy difícil estar sin hacer nada y atada y, en más de una oportunidad, declaró estar aburrida.

Fue así como se viralizaron imágenes de ella poniendo distintas caras y mostrándose agotada tras varias horas del desafío. Esas mismas fotografías fueron utilizadas para realizar memes y se volvieron tendencia.

Finalmente, y luego de doce horas de desafío Maxi Giudici se quedó con el 0KM en Gran Hermano.