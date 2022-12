Gran Hermano 2022: Juliana volvió a romper las reglas de la casa

El repechaje de la casa más famosa del mundo está en curso, por medio del voto de sus excompañeros de convivencia ya entró Juliana Díaz tras quedar empatada con Daniela Celis con tres votos, Alexis quien era el líder de la semana debió desempatar y eligió a la novia de Maxi.



En el debate del jueves se dio a conocer la sanción de Gran Hermano por contar cuestiones vinculadas al juego que estaba haciendo Coti, pero parece no aprender y sigue metiendo la pata, los fanáticos creen que lo está haciendo a propósito y piden que la expulsen.

La sanción de Juliana consiste en un triple castigo, no podrá ser líder, no podrá nominar y va a quedar directamente en placa, pero esto no basto para que ella siga revelando información a Maxi. En una conversación con su novio, Maxi le dijo "¿Qué pensará Thiaguito del voto de Coti a Daniela, ahora que ya sabe?”.

“Sabés qué pasa, amor, que tampoco se puede hacer la boluda porque si mañana entra Daniela o cuando sea que entren los chicos, y sepa que ella (Coti) fue la que hizo la espontánea no la va a poder caretear”, le respondió Juliana.

Luego reveló una información del exterior que Maxi no puede saber: "Y aparte amor, Thiago con Dani, al lado de Coti… Creo que es más buena Coti que él, con eso te digo todo”.