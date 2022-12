Gran Hermano: Marcos se mudó a la habitación de las chicas por esta razón

Marcos Gianocchio es uno de los favoritos afuera de la casa, ha logrado juntar una fanaticada muy grande, en la cual se encuentran hasta personas famosas. Dentro de la casa el salteño es una persona de bajo perfil y parece no enojarse nunca, pero lograron colmar su paciencia.

La pareja de la casa, Coti y Conejo, parece no respetar la habitación en donde duermen los varones y tienen relaciones sexuales mientras algunos se encuentran ahí durmiendo, prometieron no hacerlo más, pero esa promesa no duró.

Marcos fue uno de los que le pidió por favor que no tengan sexo mientras él está durmiendo porque generan una situación incómoda para él. Estos no cumplieron con el pedido del norteño, entonces el "Primo" se mudó a la habitación de las chicas.

Romina es una de las participantes que pone mano dura en estas situaciones porque ella no les deja tener relaciones mientras haya personas dentro de la habitación, no importa si están durmiendo o no. Por ahora, Marcos tomó la decisión de irse con las chicas, llevo sus cosas y no está dispuesto a volver hasta que le respeten.

El aislamiento y la convivencia lograron que el más pacifico de la casa se ponga duro y se haga respetar.