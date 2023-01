Gran Hermano 2022: Julieta se enojó con la AFIP

Julieta Poggio es una de las más queridas de Gran Hermano, siempre revoluciona las redes cuando va a nominar o por simplemente ser ella y no saber cortar verduras. Sus Hashtags han sido muy utilizados en el mundo Twitter, "#FueraLasMalasVibras y "#SeCayeronLasCaretas".

También ha estado en el centro de las polémicas por ciertos comentarios, en este caso se metió con la AFIP. "Nosotros cuando salgamos sí nos va a caer la AFIP porque estuvimos en televisión entonces... nos van a pedir las cuentas", comenzó diciendo Nacho. "¡No! Mi peor pesadilla, les juro", dijo "Disney".

Ahí se dio una charla entre Nacho, Alfa y Julieta sobre el organismo que cobra los impuestos, "¿Tu peor pesadilla por qué, Juli? No tenés nada que perder", le dijo Nacho. "No quiero pagar. Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿Quién mier... son?", le respondió Julieta.

"¡Te están escuchando! Lo que vos tenés que decirles es 'miren, vamos a hacer una cosa... Yo les hago las promociones gratis", dijo Walter. "No, qué miedo que me da la AFIP. Me da miedo que me hagan pagar cosas. No me jodan. Es mi plata, loco. Es mi trabajo, ¿qué les pasa? ¡Ladrones! ¿Por qué tienen que hacer eso?", dijo enojada la modelo.

"No quiero pagar. Me da bronca... Ahora, si ganamos Gran Hermano, ¿hay que pagarles? Me da una bronca", volvió a decir Julieta."Si ganás 15 palos, te llevás 9", afirmó el rubio. Con algo de ironía Walter dijo: "Bienvenida a Gran Hermano, princesa".