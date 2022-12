Gran Hermano 2022: Marcos sorprendió a sus compañeros con un dato desconocido de su pasado

Durante la gala de Gran Hermano, de este martes, que se decide el líder de la semana, se planteó una duda acerca de Marcos, ya que con su destreza y habilidades no ha triunfado en ninguna prueba semanal. En medios de rumores entre los panelistas, si es alguna estrategia o no quiere salvar a algún compañero, pero a la hora de hablar con los chicos, Santiago del Moro no se quedó callado y le consultó acerca de su pasado y se reveló que es Campeón Nacional de Jiu-Jitsu.

Este dato acerca de él, es relevante, ya que su presencia en la casa es de bajo perfil y reservado, el joven evita los conflictos y es un misterio, además de que pasa desapercibido con la principal idea de llegar a la final, convirtiéndolo en uno de los favoritos del público para ganador de Gran Hermano.

Marcos ganador en su debut peleando en jaulas

El detonante en esta conversación fue Romina, ya que, al enterarse muy curiosa, quiso ahondar más en el tema, ‘’¿Hace cuánto que pelea en jaula?’’, le preguntó curiosa a Marcos, mientras rayaba zanahorias, refiriéndose a las artes marciales o MMA.

‘’Desde 2018’’, contestó el salteño con un tono tímido, Romina sorprendida ‘’¿¡Vos me estás jodiendo?’’, y agregó, a los gritos ‘’¡Estábamos con el campeón nacional de Jiu-jitsu y no sabíamos!’’.

Aclarando la situación, Agustín explicó: ‘’Él pelea en la jaula, hace MMA y compite en Jiu-Jitsu y es campeón nacional’’. "El Jiu Jitsu es distintos a las MMS. Acá hay que hacer llaves a las otras personas. Sin piñas. Son sumisiones, digamos’’, prosiguió Marcos contándole a Romina y sus compañeros sorprendidos.

Resultó ser que, en 2019, Marcos surgió campeón nacional de la categoría shiakan de hasta 75 kilos, torneo realizado en Mar del Plata.