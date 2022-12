Gran Hermano 2022: Nacho, Marcos y Alfa se quebraron tras armar el arbolito de Navidad

Llego la hora de armar los arbolitos de Navidad y la casa de Gran Hermano no fue la excepción, una época de muchas emociones, pero a los participantes les pego fuerte por estar alejados de sus familiares. Nacho fue el primero en no aguantar las lágrimas al recordar que sería las primeras fiestas que pasaría sin su Mama, que falleció hace algunos meses, Thiago que paso por una situación similar fue a consolarlo: "A mí me pasó y no quería festejar ni nada. Es difícil, pero hay que tratar de superar todo lo que venga en el camino. Ya sé que te hace mal pero trata de superarlo. Ya sé que es difícil al ser las primeras fiestas, a mí me pasó lo mismo. Vamos a disfrutar acá, servimos una copa y la tiramos al piso por ella y por mi mamá, pero vamos a tratar de ir para adelante"

Alfa también tuvo palabras de aliento para él: "Vos perdiste a tu mamá a los 8, vos a los 20 y yo a los 50. Les puedo asegurar que el dolor es el mismo, pero están las 3 acá arriba, dando vueltas. Tu mamá está acá con vos y en tu corazón por siempre. Te está apoyando, queriendo y dando fuerzas. En tus venas corre la sangre de ella por siempre", pero antes de estas palabras el que se quebró fue Walter después de escuchar los villancicos, Romina y Marcos se sentaron junto a él para apoyarlo.

Pero ellos dos no fueron los únicos que derramaron lágrimas, Marcos fue al patio y lloro en silencio. El salteño salió solo y no le contó a nadie que le pasaba, hasta ahora era el que más alegre se mostraba, pero los días pesan, más en época de noche buena, él siempre habla de la familia probablemente ese sea el motivo de su llanto.