Gran Hermano está cada vez más interesante. Durante la gala de eliminación del lunes, Alexis “El Cone” fue el más votado de la semana. Su salida impresionó a todos los hermanitos que no esperaban que la estadía del cordobés en la casa llegara a su fin, porque era la primera vez que caía en placa.

Maxi, el líder de esta semana, se mostró muy anonadado por la decisión del público y en una conversación con Ariel, descubrió que uno de los participantes que votó para que “El Cone” cayera a placa fue nada más y nada menos que su amigo, Thiago Medina.

Maxi sorprendió a todos.

Al no creerle a Ariel, Maxi encaró a Thiago y le preguntó si era real que él había votado a “El Cone” en el confesionario, obteniendo una respuesta negativa por parte del joven. No obstante, el cordobés no le creyó y tomó una drástica decisión a la hora de nombrar el salvado de la semana.

Al mencionar a quién escogía entre Thiago y Nacho, Maxi dijo: “Después de pensarlo mucho, tomé una decisión, pero los por qué son demasiado finitos y no tengo. La verdad es que los salvaría a los dos, pero no puedo. Entonces lo salvo a Nacho”, dejando sorprendido a todos en la casa y más al oriundo de González Catan.

Nacho fue el salvado y Thiago sigue en placa.

Esto representaría un quiebre muy fuerte en una de las amistades más emblemáticas de Gran Hermano. Aunque Thiago aseguró que todo estaría bien con Maxi, no es un secreto que a ninguno de los hermanitos les gusta estar en placa y si las encuestas son ciertas, tal vez, el joven de 18 años se convierta este domingo en el nuevo eliminado del programa. Tocará esperar.

AM