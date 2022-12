Gran Hermano: Alfa le dio un regalo polémico a Julieta

Romina y Julieta protagonizaron una charla particular que tenía que ver con cuanto papel higiénico utilizaba la modelo para ir al baño porque ella se quejaba de que se le acababa rápido. Mostró la cantidad que utilizá y esto hizo reír a sus compañeros y a Romina, que luego le dijo: "No, Juli, no. Bueno, por eso ya no tenemos más papel".

El papel higiénico en la casa es de las cosas más sagradas para los participantes, en especial para Julieta dada la enorme cantidad que usa. Luego de una placa polémica y emotiva, el tridente de Romina, Julieta y Daniela fueron quienes la integraron, primera fue salvada la exdiputada, luego la actriz y por último termino saliendo de la casa Daniela.

Alfa se tomó el atrevimiento de regalarle dos rollos de papel higiénico a Julieta porque se quedó, esta se impresionó, pero seguido de esto le dio un abrazo para agradecer el gesto de su compañero. "Te los tenía guardados para vos, pero no quería dártelos antes para que no fuera un mal presagio", le dijo.