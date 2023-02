Walter Santiago se convirtió en el participante más polémico de la edición 2022- 2023 de Gran Hermano, en la casa dio que hablar en cada paso que daba, pero fuera del certamen también. En este caso sorprendió a todos por la manera que saludo a Laura Ubfal y le declaró lo que siente.

Esta escena quedó registrada en un video para tiktok de Gastón Trezeguet, rápidamente esta publicación se viralizó en las redes. En el tiktok se puede ver el coqueteo entre los dos. "Me excita", dijo Alfa mientras le daba un beso en el cachete a Laura.

Gran Hermano: Alfa saludó a Laura Ubfal de manera romántica

Entre risas y un tanto de nerviosismo de los dos, la panelista fue franca y respondió: "Bueno, vas a tener dos trabajos… excitarte y desexcitarte. Largando...".

"'Largando'. ¿Sabés por qué me decís 'largando', no? Porque ella se excita. Mirá, se empezó a tomar calor. Mirá, te hago así arañitas", se expresó Alfa mientras le tocaba la espalda a Laura. La panelista durante la estadía de Walter en la casa no tuvo muy buenas palabras para con él, pero fuera de la casa parece ser que le cae mejor. ¿Se viene nuevo noviazgo?

EF.