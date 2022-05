Laura Ubfal disparó contra LAM por la entrevista a Tini Stoessel: "Tienen un precio"

La entrevista que Ángel de Brito le hizo a Tini Stoessel en "LAM", dio de qué hablar y fueron muchas las críticas que recibió el periodista y el programa por no mencionarle a la artista el tema de Rodrigo De Paul. Laura Ubfal lo mencionó en Twitter y desató una polémica que el conductor no le dejó pasar.

A través de su cuenta personal de Twitter, Laura Ubfal escribió: "Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelam el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relacion con #RodrigodePaul Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca".

Los tweets de Laura Ubfal.

Como era de esperarse y fiel a su estilo de responder sin pelos en la lengua, Ángel de Brito se hizo eco de las acusaciones de su colega y le respondió: "Que chimentera resultó @laubfal pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyeccion internacional, los feat de @TiniStoessel con @lalioficial u @ozuna, batir record de ventas en 5 hipódromos, la salud del padre que casi no la cuenta".

Seguido a eso, Ángel de Brito siguió expresándose en su cuenta oficial de Twitter, donde agregó: "Y también me parece mala leche que @laubfal use “precio” en su tuit sobre una entrevista. No cobro ni cobre jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años. #LAM".

Laura Ubfal leyó los tweets del conductor de "LAM" y quiso aclarar que no se refería a un precio económico: "Que quede claro que jamás hablé de plata... nunca hubiera hecho alusión a eso...hay otros precios".

Los tweets de Ángel de Brito.

Ángel de Brito se expresó en "LAM"

Como si el intercambio en redes fuera poco, Ángel de Brito tomó un espacio en su programa para poder hacer su descargo contra las críticas por su entrevista a Tini Stoessel en "LAM". El periodista leyó en vivo los tweets de Laura Ubfal y la tildó de mala leche porque lo conoce hace 25 años.

Para terminar, Ángel de Brito fue muy claro al mencionar que el no paga ni cobra por hacer ninguna entrevista. El conductor de "LAM" expresó: "Laura, que es una excelente periodista, me podría haber consultado antes de mandarse a decir estupideces".