Gran Hermano: apareció la ex novia de Agustín y reveló los motivos de su separación

Daiana, pareja de Agustín Guardis de Gran Hermano, habló por primera vez desde el ingreso del participante a la casa.

La joven se refirió al vínculo con el "hermanito" y contó detalles de su relación en A la Barbarossa. "Es muy sabio, muy inteligente, muy buena persona, se fija en todos los detalles. Él cuando se enamora da todo, estuvimos casi dos años”, dijo en el programa de Vero Lozano.

Luego, Daiana contó cómo fue el final del noviazgo, en plena pandemia. "No es que él hizo algo o yo hice algo. Vos fijate que corté en plena pandemia. Venía con un estrés entre la facultad y el trabajo, de todo un poco, y le dije que no podía sostener la relación porque no podía darle el 100%”, dijo.

Agustín Guardis es uno de los participantes más queridos dentro de la casa y su estrategia también de las más cuestionadas, sobre este rol dentro de Gran Hermano, su ex novia fue clara. "Si centra y sigue así de frío, le va a ir bien. Él está jugado como es él, no está haciendo un personaje”, disparó.

Así fue la presentación de Agustín Guardis en Gran Hermano

Agustín Guardis logró tener una gran aceptación entre los seguidores de Gran Hermano y fue quien batió récords cuando, en la gala de eliminación del domingo, sólo logró el 0,78% de los votos negativos, el más bajo en la historia del reality.

Aunque su presentación llamó la atención, "Frodo" logró una aceptación histórica de los seguidores.

"Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido . Tengo mucha química con las señoras más grandes. Me encantan", dijo en su presentación.

El joven de 25 años es de City Bell, La Plata, y estudió en el Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú de City Bell, y luego se recibió en la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud como Analista Político con orientación en Políticas Públicas y Desarrollo.

