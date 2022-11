Gran Hermano: la participante que entró unas horas y que decidió irse de la casa

Gran Hermano 2022 trajo de nuevo el revuelo por el mundo de los realities y las redes sociales se llenaron de momentos polémicos de los nuevos participantes, pero también de algunos recuerdos de antaño de ediciones anteriores.

En las últimas horas se reflotó un detalle del GH 2012 cuando Dolores Escala, una de las participantes de aquel ciclo, entró a la casa, estuvo por unas horas y decidió marcharse.

A 8 horas de haber entrada a la casa, la joven tomó la decisión de abandonar el juego, que en aquella época, muchos adjudicaron a su condición sexual. “Nadie sabía que yo era travesti. Me encanta que piensen que soy lesbiana. Es que como mina soy muy fuerte”, dijo la ex participante de GH en una entrevista que mantuvo a su salida de la casa con Leo Montero y Verónica Lozano.



La historia de vida de Dolores que la llevo a probarse en Gran Hermano 2012

“Durante mucho tiempo antes me di cuenta que quería ser travesti. Pero a los 18 años te sentís más libre, y cuando vine a Buenos Aires, que tiene ese cosa de anonimato (me animé)... En Olavarría era varón hasta el último año de colegio”, contó en aquel momento la joven que estuvo unas horas en la casa.

“Con los hombres se complica y con los trabajos también. Tengo una historia muy intensa. No me doy cuenta de todo lo fuerte que fue. Entrar en la casa también es un quiebre”, agregó en referencia a su decisión de estar en el reality. “Lo pensé... el tema de bañarme y eso en la casa. Pero tengo un grado de naturalidad increíble. No los vi muy abiertos a los chicos. La casa me dio la podibilidad de blanquear todo”, agregó al respecto.