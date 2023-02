Gran Hermano: Ariel reveló algunos datos sobre su estadía en la casa

Ariel, el último eliminado de la casa más famosa del mundo, visitó varios programas luego de abandonar la casa para explicar su juego y contar varios datos de adentro. En "A La Barbarossa", el ex hermanito dio detalles de su juego para debilitar a Walter Santiago, alias Alfa.

"De alguna forma, a Alfa lo expuse, lo debilité, terminé afuera, pero estuve a punto... Fue un antes y un después. Si hubiese hecho la fulminante me hubiese puesto como una de los mejores jugadores de la casa. Si se me pasó por la cabeza hacerla, pero hay una variable que no tienen en cuenta. Los gritos que se escuchan de vez en cuando del afuera condicionan terriblemente la casa. Porque el 90 por ciento la pegan", analizó su propio juego Ariel.

Tras una pregunta de Coti, también ex participante de la edición que se encontraba en el piso, el parrillero respondió: "Te vuelven loco y te hace peor aún. Yo tenía quilombos internos y si gritaban que había hecho la espontánea o la fulminante iba a ser peor todavía. Hubiese sido peor porque ahí se agarran de cualquier cosa para liquidarte. También, pensaba en que Alfa le iba a decir a Camila (que fue la líder de la semana que sacó de la nominación a Walter Santiago) que quería ir a placa conmigo".

Ariel Ansaldo también explicó lo que paso con la escena en la que Alfa le mete el dedo en la boca a Camila mientras duerme: "Yo no le quise hacer la del dedo, yo no le quise hacer nada, cuando ves algo que no va, no le querés hacer. Yo le dije basta Alfa por ahí no se va, todo lo demás fue cuando me vino a buscar a la habitación y demás...".

"A lo último para mí, sí, tuvo miedo de ir a placa conmigo. Alfa no me podía seguir la mirada en ninguna discusión, revean las discusiones que teníamos, empezábamos a argumentar y se iba. Se callaba, no me podía y eso es lo que desestabilizaba. No poderme sacar, verme y no poder descifrarme. La última semana, ¿eso no lo vieron?, lo llamaba a la pileta y me decía ahora voy. Estaba apichonado", se expresó el ex jugador de la casa.

"Yo no quería empatizar con Alfa. Yo dije una vez en el espejo de la cocina 'no se crean que no tengo una estrategia'. No lo moninaba porque mi idea era debilitarlo con las cosas que yo estaba viendo. Y el hachazo de la fulminante era esta semana, pero me salió mal por una semana. Mi estrategia era debilitarlo y exponerlo. Ahora si va a placa con Cami, se va Cami. Si va con otro, se va él. Inclusive, si va con Romina, también se va él. Si lo siguen dejando, los va a volver envolver a todos y se va a hacer fuerte", cerró su análisis Ariel.

