Una nueva etapa llegó a Gran Hermano. Hoy se conocieron de manera oficial los hombre de los seis familiares que entraron a la casa más famosa del mundo.

La gala de este lunes feriado marca un precedente en toda la historia del reality en Argentina. "La casa nunca se detiene, el juego nunca para", remarcó Santiago del Moro en la apertura de la noche.

"Las seis personas van a entrar a jugar, no van a entrar pasear", remarcó Santiago del Moro. Cada participante llevará una caja con información que luego se revelará.

La primera en entrar a la casa fue Ventina, la hermana de Marcos. Ella tiene 26 años, nació en Salta, vive en Francia con su pareja y se mostró muy emocionada de entrar a la casa.

Valentina y Santiago del Moro.

Valentina y Marcos.

La segunda en ingresar es Florencia, la herman gemela de Camila. Tiene 21 años, ataja en la primera de Independiente, "Voy a entrar a llevarle buena energía a Cami".

Florencia y Santiago del Moro.

Camila y Florencia.

La tercera en ingresar el Gladys, la madre de Lucila, la Tora. Tiene 61 años y Santiago del Moro le advirtió que no debe revelar nada del afuera.

Gladys y Santiago del Moro.

Gladys y La Tora.

El cuarto familiar en ingresar fue Fabián, sobrino de Romina. El familiar de la participante tiene 21 años y siempre iba a la tribuna para alentar a su tía. "Lo primero que voy a hacer es darle un abrazo".

Fabián y Santiago del Moro.

Fabián, sobrino de Romina.

Camila, es CM y vive con su pareja. Ella es la hermana de Julieta Poggio que entró para ponerle picante al juego. Julieta es una de las jugadoras que más amores y desamores genera dentro del juego debido a los diferentes rumores de "acomodo" dentro de la casa.

Camila y Santiago del Moro.

Camila y Julieta.

Romina quedó decepcionada al ver que entró Fabián, su sobrino y ahijado, pues estaba esperando a sus hijas. La exdiputada le manifestó su felicidad de verlo en la casa, pero remarcó su deseo de ver a sus hijas.

El último familiar en ingresar fue Rodolfo, el padre de Nacho. Vive en Uruguay, y durante todos estos cuatro meses ha sido un apoyo fundamental para el jugador, fuera de la casa.

Rodolfo y Santiago de Moro.

Rodolfo y Nacho.

Fuerte advertencia de Santiago del Moro a los ingresos de Gran Hermano

Los seis familiares de los participantes llegaron bajo la premisa que deberán jugar como otros participante más, pero, dado que tienen toda la información de lo que ha pasado en el juego, Santiago del Moro les advirtió que, de hablar algo, insinuar o dar información que pueda llegar a cambiar el juego, su familiar o participante quedará automáticamente en placa.

Gran Hermano: así fue el ingreso de los seis familiares a la casa.

Con el ingreso a la casa de los seis familiares de los participantes de Gran Hermano, el juego se renueva y ahora empezará una nueva etapa dentro de la competencia, inédita en la historia de Gran Hermano Argentina.

"No se expongan, no pregunten cosas que no pueden saber. No hablen temas del afuera", remarcó Santiago del Moro. El conductor del reality aclaró que si Gran Hermano detecta que se rompen las reglas, expulsará al familiar y mandará a placa el jugador.

S.A.