Gran Hermano: así fue la sanción a La Tora que generó polémica

Lucila La Tora se convirtió en la jugadora de Gran Hermano más polémica de la casa y sus acciones también provocaron severas sanciones dentro del reality.

La "hermanita" fue quien promovió el complot con Juan y Juliana en el que acordaron votar a Coti y Julieta para dejarlas en placa. Sin embargo, Gran Hermano logró sancionar a los jugadores y les anuló los votos por lo que la lista de nominados quedó con Juan, Agustín, Daniela y Nacho.

Pero además de ser la autora intelectual del complot, La Tora también infringió las leyes de Gran Hermano cuando decidió sacarse el micrófono y acordar con Juan cuáles deberían ser sus votos.

Esta infracción le implicó a la jugadora una nueva sanción que se conoció este jueves en la casa. En esta emisión, La Tora debía salvar a uno de sus compañeros por haber ganado la prueba del líder, pero Gran Hermano decidió quitarle esta posibilidad por haber infringido las reglas.

Esta decisión de Gran Hermano generó una fuerte repercusión en la casa y también en las redes sociales donde los seguidores de Twitter ya hicieron su voto cantado y la consideran como la próxima candidata a abandonar la casa.

Quién es La Tora, el personaje más "odiado" por fuera de Gran Hermano

Las redes sociales se convirtieron en el "otro Gran Hermano" y quien influyen en la decisión del público. Mediante sus publicaciones, los usuarios de la red social marcan tendencia y el ritmo de lo que sucede en la casa.

Esta vez, los fanáticos del ciclo tomaron de punto a La Tora por decir en vivo que quería que se vaya de la casa a Agustín, ahora la perfilan como una de las grandes candidatas a abandonar la casa una vez que ingrese en placa.

Lucila Villar se presentó como una jugadora fuerte y con una personalidad avasallante. "Me dicen tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiante de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dicen”, contó en el casting del programa.

“Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozás, se pica y no sé decir que no", sentenció.

"Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo, pero literal. Soy una persona muy líder, he pasado por muchas cosas y esas cosas formaron mi carácter”.