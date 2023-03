Gran Hermano está llegando a su fase final y las especulaciones sobre que la producción "arregla" el programa en ciertas ocasiones. Sin embargo, Coti Romero reveló cuáles eran los pedidos que les hacían cuando estaba dentro de la casa más famosa del país.

"Nunca me pasó que me digan que decisión tomar o qué camino tomar. Al menos a mi no, no lo sentí tampoco cuando estuve adentro", aseguró Coti Romero en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de "LAM".

Coti Romero

"Por ahí te dicen 'hoy te toca ir al supermercado', 'tenés que hacer publicidad con tal cosa'. Porque había una publicidad con la aplicación a la hora de pagar. Esas cosas. Por ejemplo por ahí nos llamaban y nos decían ‘por favor podes cargar la pileta' o controlar que hay algo que esta tapando una cámara", agregó la exparticipante de Gran Hermano.

Al ser consultada sobre si fue "manipulada" para hacer o decir algo relacionado con el juego, la novia de Alexis expresó: "A mí no me indujeron a nada. A Romi lo dice claramente, es raro. No me quiero meter en eso porque no tengo idea. Es re tonto admitir que la presionaron, porque si a mi me dicen algo me calló la boca no voy a decir delante de las cámaras".

Santiago del Moro anunció que Alfa ingresará nuevamente a la casa

Durante la transmisión del debate de Gran Hermano, Santiago del Moro le contó a los jugadores que aún permanecen dentro de la casa que el martes será la prueba del líder semanal y que la última placa de nominados estará integrada por 3 participantes, en vez de 4 como suele ser.

Pero como si eso fuera poco, el conductor del reality le contó a los televidentes que reingresará Alfa. Por el momento no dio a conocer por cuántos días será su estadía, si entra a jugar o solo de visita ni dio detalles de su entrada a la casa.