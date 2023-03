Gran Hermano: La Tora pasó por El Debate

La Tora enfrentó por segunda vez al panel de Gran Hermano y debió escuchar todas las cosas que los especialistas tenían para decirle.

Además de estar Santiago Del Moro y los especialistas, también estaban presentes los familiares de los jugadores que estuvieron en la casa los días anteriores.

"Yo elegí convivir con personas desconocidas, no conocidas, como mi mamá". comenzó diciendo la nueva eliminada ante el comentario del conductor sobre la relación que tuvo la exhermanita con su madre.

La Tora pasó por El Debate

"Yo vivo sola desde los 23 años. No elegí convivir con ella ni con mi papá ni con mi hermano. Tampoco exponerla a Gran Hermano", continuó La Tora. Y agregó: "Me llegó de repente y es como que estaba obligada a convivir".

Luego, la invitada aclaró: "No significa que la ame más o menos. Es la persona que más amo". Ante algunos cuestionamientos por parte de los especialistas, La Tora aseguró: "Yo me comporté como soy. Me encantaría poder caretearla así (ahora) estaba ahí adentro".

La Tora sobre Nacho

Santiago Del Moro le preguntó a La Tora pasó qué son con Nacho. "Compañeros de vida", le respondió la exhermanita con lágrimas en los ojos tras haber visto al participante en un tape que le mostraron. "Para mí la cuestión verdadera va a estar acá afuera", agregó la invitada a El Debate. Y aseguró: "Es una relación hermosa. Nunca tuvimos una discusión".

La rubia también fue consultada por Marcos. "Le dije que fuera al psicólogo porque lloraba todas las noches y yo estaba ahí con él", afirmó.