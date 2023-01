Los comportamientos entre Alfa y Camila están dando mucho de qué hablar. De querer venderla como una relación de padre-hija a recibir un llamado de atención de Gran Hermano con asistencia psicológica.

Hace varios días que Camila y Alfa están llamando demasiado la atención dentro y fuera de la casa. Ante los ojos del público, Alfa tiene otras intenciones con Lattanzio y la rubia no le pone un límite. De hecho, algunos usuarios en las redes sociales aseguran que Camila lo provoca y es su estrategia para sacarlo de la casa. Anoche, Santiago del Moro le consultó a Coti Romero qué piensa de la situación y la ex hermanita expresó que "Se les está yendo de la manos".

“Al principio, parecía una relación padre-hija, pero ahora llega a un punto en que ya no le pone los límites que realmente le tiene que poner a Alfa”, explicó la correntina. Algunos de los panelistas recordaron las críticas que Alfa le hacía a Coti por la gran diferencia de edad que tenía con Alexis y lo trataron de hipócrita. “Para mí ella utilizó eso, ella cree que la salvan por Alfa, que le sirve, pero no se da cuenta”, fue el análisis sobre las estrategias de Camila que hizo Coti Romero.

En una conversación entre Alfa y Romina, la ex diputada lo advirtió sobre los peligros de tener esos comportamientos. Romina le aseguró que quedaba muy mal con el afuera y que las actitudes confusas de Camila son su estrategia para posicionarlo como un pervertido y que abandone la casa. Pero, sin escuchar, Alfa respondió que "No quedo mal, quedo como el viejo de 60 que se puede levantar a la de 20".

Alfa y Camila

Continuando con el debate, Marisa Brel aseguró que, de caer nuevamente en placa, la gente votará a Camila porque no es agradable ver como no le pones límites a su compañero y parece disfrutar de ese rol bastante extraño de padre e hija. “Yo creo que si Camila se va a placa, la gente la saca porque está enojada porque no le pone límites”, finalizó la panelista.

Por qué los psicólogos convocaron a Alfa y a Camila para analizar su vínculo

Durante los últimos días mucho se especuló respecto al vínculo que comparten Alfa y Camila de Gran Hermano. La cercanía entre ellos es evidente, tanto físicos como verbal y al parecer estuvieron a punto de besarse, sin embargo, estos movimientos preocupan al público fanático de la casa más famosa ya que reiteradas veces la joven de 21 años le plantó un ‘’no’’ al jugador veterano. Es así, que Gran Hermano decidió intervenir con psicólogos para saber lo que está sucediendo.

