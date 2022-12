Esta noche se cerró la votación y el público eligió a Daniela 40.98% y Agustín con 47.15% para que estén de regreso a la casa de Gran Hermano. Los nos participantes ganadores del repechaje, se unen a Juliana, quien fue la más reciente en ingresar, luego de que Alexis, "Cone" la haya elegido en un empate con Daniela, luego de la votación de los jugadores que siguen vigentes en el reality.

El público en las redes sociales pedían a gritos que Daniela y Agustín fueran los participantes a volver a entrar al juego para que cumplan sus promesas de revelar el juego que hasta ahora lleva Coti dentro del juego de Gran Hermano.

Daniela.

Agustín.

La Tora.

Daniela ingresó a la casa y solo le dio un abrazo al ansioso Thiago, quien fue ignorado por la participante. Para Daniela, no va más Thiago, lo borró de su radar.

La tercera y última jugadora en sumarse a la casa de Gran Hermano en el repechaje fue 68.76% Lucila, La Tora. Así se completó el cupo de los tres exparticipantes que tuvieron una segunda oportunidad de entrar a la casa más famosa del mundo.

Agustín fue el segundo participante en entrar a la Casa de Gran Hermano un recálculo de los porcentajes, del 47.15%. Pero, debido a la expulsión de Juliana, se habilitó el ingreso de un participante más.

Mora y La Tora.

Juliana fue expulsada de Gran Hermano

Santiago del Moro anunció que Juliana será expulsada de Gran Hermano por no cumplir con las reglas básicas que no contar en la casa, lo que pasa fuera del reality.

Las primeras advertencias le daban una fuerte sanción en la que iba a ir a placa de manera directa, no podía participar de la prueba de líder y no iba a poder votar para enviar a placa a un compañero.

Expulsada.

Dado que Juliana no respetó la norma y continuó quebrantando el reglamento, Gran Hermano la expulsó del reality sin derecho a armar su valija. "Juliana fue expulsada de la casa por revelar información de afuera y romper el aislamiento", sumó Telefe.

Las frases de campaña de los exparticipantes de Gran Hermano

Estas fueron algunas de las frases que los participantes habían dejado en el minuto de campaña que la producción les dio para que el público los eligiera y votaran para volver a entrar a la casa más famosa del mundo y que lograron entrar de nuevo a la casa de Gran Hermano.

Agustín: "Soy un competidor, un estratega, vine a jugar y viene a pasarla bien. Van a volver a ver a ese Agustín que vieron ése primer mes y medio".

Mora: "Creo que me fui muy rápido de la casa, me parece que mi entrada va a ser muy interesante para muchas personas ahí adentro, no va a caer muy bien. Quiero jugar para la gente y cambiar los modos".

Lucila "La Tora": "Quiero otra oportunidad, quiero entrar, quiero ganar, quiero que conozcan a la Tora que vieron afuera. Cambiando las formas y con ganas de sacar a Coti, a Conejo, a Thiago y a Maxi. ¡Voy por eso que es lo que ustedes quieren y yo también quiero".

Daniela: "Los estuve viendo, los estuve escuchando y sé lo que quieren ustedes y voy con eso. Necesito que me apoyen muchísimo. Voy a entrar a la casa a jugar sola, no voy a jugar con nadie. Tendré mis aliados, Romi y Juli, que la amo, pero mi juego va a ser sola y con ustedes", dijo la primera ganadora del repechaje de Gran Hermano.