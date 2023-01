Gran Hermano: Juan contestó a las acusaciones de Martina

Lejos queda la eliminación de Juan Reverdito de Gran Hermano y ni habla de la de Martina Stewart, pero la casa no te da solo el premio mayor, sino que te brinda exposición. Es por eso que cuando salen suelen llamarlos para hacer presencias en eventos y los números de seguidores incrementan.

Los participantes recientemente viajaron a Uruguay para hacer una presencia, pero volvieron más enemistados que nunca. Los dos dentro de la casa formaban parte del grupo de "Los Monitos", junto a Nacho y Tomás Holder, pero afuera solo mantuvieron una buena onda las primeras semanas porque Martina y Holder se pelearon con Juan.

Luego de las declaraciones de Martina sobre que era mentira que lo habían estafado en el país vecino, Juan le respondió con un video en Instagram: "¿Cómo andan? ¿Todo bien?… Más que nada este video lo voy a hacer muy cortito, porque tengo 50 millones de mensajes para ver qué pasó por el tema de esta piba que habló mierda de mí, ya voy a hablar bien del tema".

"Se le va a caer la careta porque todo lo que dijo es mentira. Igual estoy re tranquilo, estoy bien y hay que laburar gente, no hay que hablar mierda para tener dos minutos de cámara por alguien Está bueno que te llamen de la tele si tenés algún proyecto, está bueno", siguió explicando.

Por último agregó: "Yo entré a Gran Hermano por un objetivo personal, no entré para hacerme amigos, porque también escuché que en él afuera yo no me hablo con nadie y la verdad es que yo tengo mis amigos, yo tengo a mi familia. Fui por un objetivo claro y lo jugué mal, me equivoqué y perdí".

EF.