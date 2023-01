Thiago Medina se ha convertido en uno de los participantes más icónicos de la temporada 2022 de Gran Hermano. La audiencia sostiene con él una relación de amor y odio. Al principio del reality el público lo añoraba, pero con el pasar de los días, al mostrar su verdadero yo, comenzó a ganarse el repudio y más cuando inició su romance con Daniela.

Pero lejos de la casa de Gran Hermano, Thiago tiene un presente familiar muy complejo. Su padre fue detenido a principios de la competencia, luego de ser acusado por violencia doméstica. La producción del programa decidió no decirle al joven de 19 años que era lo que sucedía en el exterior para no afectar su desempeño dentro de la casa. No obstante, en diciembre a través de una carta que se filtró, conoció la verdad, causándole una fuerte crisis.

Hermana de Thiago de Gran Hermano.

En este contexto, en las últimas horas trascendió que una nueva denuncia policial gira en torno de la familia de Thiago. Esta vez su padre no tiene nada que ver. Su hermana, Camila, sería la protagonista en esta oportunidad. Durante la mañana de este martes, la periodista de Crónica, Belén Corvalán aseguró que la joven denunció a un grupo de vecinos por propinarle unos golpes a su hermano Lautaro Cáceres.

Camila acudió a la justicia, además, aseguró que dichos vecinos entraron a su casa, la atacaron a ella y la amenazaron de muerte. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Lautaro y ella fueron agredidos. Mientras se busca más información, una comisión policial está en las puertas de la casa de Thiago resguardando a su familia.