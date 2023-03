Wanda Nara participó del primer programa de Gran Hermano 2022 y fue quien guió a todos los participantes por la alfombra azul antes de ingresar a la casa.

Junto a Robertito Funes Ugarte, la empresaria dedicó unas palabras a los jugadores pero se detuvo especialmente en Marcos Ginocchio, el ganador.

Según el comentario de redes sociales, Wanda Nara fue la que predijo que Marcos Ginocchio sería el ganador. "Te diría, Santi, que está entrando un príncipe a la casa. Me encanta la personalidad, diferente a todo lo que hemos visto”, dijo la esposa de Mauro Icardi en la pasarela. “Soy tranquilo, tengo mi etapa. Después, puedo agarrar confianza con alguien en particular o, con otro, no. Todo va a depender”, agregó Marcos en ese momento.

Wanda Nara en el primer programa de Gran Hermano con Marcos Ginocchio.

“Yo siento que está entrando el chico correcto, el que va a hacer todo bien, perfecto. No me desilusiones y quiero verte en la final. Los calladitos llegan a la final. Vi todos los Gran Hermano y pasó eso”, agregó la mediática.

Que hará Marcos Ginocchio con el dinero que ganó en Gran Hermano

Marcos Ginocchio fue el ganador Gran Hermano y quien se llevó el gran premio que ascendió a 19 millones de pesos.

Antes de salir de la casa, el joven oriundo de Salta dio a entender cuáles eran sus deseos con el dinero que recibió.

Su entorno más cercano dio a entender que esa suma tendrá algún fin benéfico. Marcos Ginocchio colabora con un comedor al que asisten jóvenes con adicciones y que el dinero del premio estaría destinado a ese lugar. "Cuando él se sienta cómodo, lo va a contar", aseguraron sobre este secreto.

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano.