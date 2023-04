Julieta Poggio estuvo aislada durante más de cinco meses en la casa de Gran Hermano y quedó en el tercer puesto por elección del supremo, el público. La participante hizo un buen recorrido en el reality y no se privó de nada: jugó, disfrutó y se ganó el cariño de la gente con su espontaneidad. Sin embargo, también tuvo altos y bajos. Un momento débil de Disney fue cuando escuchó un grito del afuera tratándola de cornuda, refiriendosé a las supuestas infidelidades por parte de Lucca Bardelli.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli en la mega fiesta

Los rumores de que Lucca Bardelli le habría sido infiel a Julieta Poggio surgen luego de que el modelo fuera visto en Mar del Plata con una chica. En todo momento, el modelo se encargó de desmentir esto y pedir que no se metan en su pareja. Igualmente, las dudas quedaron y los rumores circulaban en las redes sociales constantemente. La ex participante de Gran Hermano se enteró de esto a salir de la casa más famosa del país y declaró que tenían "charlas pendientes", aunque aclaró que confiaba en él.

A partir del momento en que Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano, sus fieles seguidoras le mandaban capturas de pantalla mostrándole como Lucca Bardelli se hablaba con otras chicas. Sin embargo, estas capturas parecen ser falsas, y la ex participante lo dejó en claro en varias entrevistas. Incluso, en LAM se tomó el tiempo de pedirle a sus seguidoras que no lo hagan más: "Yo sé que lo hacen desde el amor, pero por favor no me las manden más", pidió con el corazón abierto.

En esta oportunidad, Julieta Poggio y Lucca Bardelli volvieron a causar revuelo, pero no por algo relacionado a Gran Hermano, sino porque la supuesta amante del modelo asistió a una fiesta que le organizó la familia a la finalista del reality y se viralizaron fotos de ellos tres.

La foto de Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano, Lucca Bardelli y su supuesta amante

Los seguidores de Julieta Poggio reconocieron a la chica en fotos que salieron de la fiesta que le organizó la familia como manera de decirle "te extrañamos". Los internautas se encargaron de viralizar las fotos y opinar sobre la incómoda situación.

Captura de pantalla de una historia que subió una seguidora de Julieta Poggio

En las capturas de los seguidores de Julieta Poggio se leían cosas como: "Lucca está jugando. La chica que está ahí es la que se filtró la foto con su buzo, más estuvo con ella en MDQ. No es amiga de Julieta ni se siguen. No es prima de él", denunció una usuaria con respecto a la asistencia de la supuesta amante de Lucca Bardelli a la fiesta de la finalista de Gran Hermano.

Por el momento, ni Julieta Poggio ni Lucca Bardelli hablaron públicamente de esta situación, pero ya los seguidores de la finalista de Gran Hermano están sacando sus propias conclusiones y apuntan contra el modelo.

NL.