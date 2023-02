La edición de Gran Hermano esta llegando a su fin y la única pareja que sigue en la casa es la de Nacho y La Tora, el joven que sigue en competencia desde el principio y Lucila que abandonó el reality, pero entró en el repechaje.

Hace unas semanas, La Tora le planteó a Nacho que quiere que pase fuera del certamen: "Te voy a pedir una sola cosa... El día que salgamos, aparte de estar unas semanas encerrados, abotonados, aparte de eso... Si después hacés lo que vos querés, salís y hacés lo que querés, me decís. Así no me dejás como una gorreada delante de toda la Argentina y de Uruguay. Eso es lo único que te voy a pedir".

Gran Hermano: La Tora se sinceró con Romina sobre la relación que tiene con Nacho.

Lo cierto es que sus compañeros hablaron sobre la relación y no tuvieron los mejores deseos. Julieta, quien parecía ser una de las más cercanas a Nacho en el último tiempo, le dijo a Daniela: "No lo veo enamorado, o sea no tanto como a ella. Él no decía 'la extraño' o algo así cuando se fue".

En las últimas horas, Lucila le confesó a Romina sus sentimientos hacia Nacho. A La Tora se la veía muy emocionada, pero unos comentarios de la exdiputada la dejaron recalculando. "Es re atento y es re empático. Se pone celoso de cosas mías viejas que le he contado yo antes", dijo la de Berazategui.

"No tenés que contar esas cosas", la interrumpió Romina. Entonces La Tora se justificó: "Pero se las conté en la primera edición cuando no éramos nada. Entonces le dije 'vos enfocate de la segunda edición en adelante porque yo con vos me porté como una princesa".

"Yo cuando estuve afuera, obviamente me hablaron personas... Y respondí y todo, pero después dije 'no, no quiero'. Quería esperarlo a él", le confesó Lucila a su compañera. "¿Él la votó a Cata para que vuelva?", le pinchó en globo Romina.

"Eh... Me ha dicho que sí, pero también por una cuestión de que sabía a quién iba a votar la casa. Cuando entré en la segunda edición, fue a la semana que estuvimos con Nacho", respondió La Tora.

"Pero qué raro porque Nacho cuando vos saliste, parecía... Ni nosotros lo imaginábamos porque le preguntábamos a quién extrañaba y decía 'A Cata'. O capaz que se lo guardaba para él... Nunca hubiésemos imaginado que iban a seguir", le dijo Romina. "Igual él un par de veces dijo que me extrañaba. Te juro que yo quería entrar y verlo a Nacho", cerró Lucila.

