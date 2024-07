Gran Hermano está próximo a finalizar, pero el reality también continuó fuera de la casa. Los participantes siguen hablando sobre el juego, y la salida de Furia Scaglione ha dado mucho de qué hablar. En esta oportunidad, Lisandro Navarro habló sobre Catalina Gorostidi.

Lisandro Navarro arremetió contra Catalina Gorostidi de Gran Hermano: "Está pasada de rosca"

La pediatra es una de las eliminadas de la casa que más habla sobre el juego de los que todavía siguen, lo que generó algunas polémicas con sus compañeros de reality. En una ocasión en "Se Picó", Licha y Cata tuvieron un entredicho, y el ingreso del hermanito para hacer campaña por Nicolás también trajo momentos tensos entre ellos.

Ahora, Lisandro Navarro estuvo en un stream de Boffe GP y opinó sobre las polémicas que estan sucediendo con Catalina Gorostidi. "Está pasada de rosca... Busca peleas todo el tiempo y no baja en ningún momento. Decis algo que no le gusta y se pone loca. ... No soltó el juego y no soltó a Furia... Eso tiene sus consecuencias y lleva a que Telefe diga 'no queremos esto'", dijo el ex hermanito en un video que publicó Tronk.

AF.