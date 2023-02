Gran Hermano: Marcos quebró en llanto en la cena de nominados y conmovió a las redes

Marcos Ginocchio es uno de los participantes favoritos de esta edición de Gran Hermano, siempre que estuvo en placa fue salvado primero por el voto del público y también se refleja en los gritos de "Primo Ganador" que llegan desde afuera de la casa.

El salteño es uno de los nominados que se enfrentara al público este domingo, junto a Nacho, Julieta y Ariel. La cena de nominados fue muy emocionante, Marcos pudo sacar un poco de lo que sentía estando en la casa y también lo que aprendió de cada uno.

"Me costó mucho alejarme de ellos porque siento que formo algo muy especial dentro de sus vidas. Todas las cosas que hacemos, las hacemos juntos. Entonces me pongo a pensar si lo están haciendo, si lo siguen haciendo, si siguen disfrutando de la misma manera y esas cosas", dijo emocionado el salteño.

"Pero por otro lado pienso que están felices de verme acá disfrutar de todas las cosas lindas que están pasando. Mis hermanos también, que sé que por más que estén a full con sus cosas, creo que igualmente me deben seguir bancando y también deben estar muy felices por mí", explicó Marcos.

"Sea lo que sea, pase lo que pase, agradecerles porque todas las cosas que viví acá fueron únicas, desde conocerlos a ustedes hasta los momentos que pude vivir. Nunca me voy a olvidar", se expresó muy emocionado mientras tomaba agua. "Me gustó mucho la experiencia, así haya tenido altas y bajas, lindos días y días más o menos. Disfruté muchísimo y sigo disfrutando todos los días, aunque sea un poco. De todos los días aprendo algo y me encanta seguir haciéndolo", cerró El Primo.

