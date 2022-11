Gran Hermano: nació el amor entre Nacho y La Tora

El amor está fluyendo en Gran Hermano. Luego de que Coti concretara con El Conejo, ahora Nacho comenzó a mostrarse muy cerca de la Tora.

Después de unos días de ida y vuelta, la dupla finalmente se dio su primer beso. Fue en el debate del jueves donde Santiago del Moro pidió mostrar el tape en donde la dupla hace algunos intercambios más que amistosos y luego de que él la besara en el cuello, Gran Hermano los dejó en evidencia.

"Nacho, Lucila, atención por favor. Recuerden dar el consentimiento, gracias", les dijo luego de que se los captara en su primer beso. "Nada que ver", dijo Nacho haciéndose el desentendido, pero sabiendo que el momento había sido tomado por las cámaras.

Daniela de Gran Hermano le volvió a romper el corazón a Thiago

En una charla que tuvieron los hermanitos Agustín, Marcos, Thiago y Daniela, dejó en claro que ella solo lo ve como un amigo, y que jamas podría estar con el.

Desde que comenzó Gran Hermano, se los ve a Thiago y a Daniela muy juntos, despertando la posibilidad de un nuevo romance en la casa, entre mimos, abrazos y la cama que compartieron juntos para dormir. Pero la participante dejó en claro que en un charla que ellos solo podrían ser amigos.

En la charla que tuvieron Daniela, Marcos, Agustín, la participante dijo: "Yo acá adentro no quiero nada. Porque yo con Thiago lo hablo y soy súper clara... Yo entiendo que esto es un juego, que todos somos competidores pero lo que me pasa con él es que encuentro un cable a tierra. Yo lo veo a Thiago y encuentro casa, paz, tranquilidad, una persona que me acerco fuera de todo el resto", charla en la que estaba también presente Thiago.