Gran Hermano: Nadie en la casa le cree a Coti

La última Gala de Nominación dejo a una casa muy dividida entre hombres y mujeres, aunque al pasar los días se fueron mezclando entre los que creen en Coti y los que no. Los nominados en principio eran: Julieta, Daniela, Romina y Alexis, Thiago debió salvar a uno y fue por su amigo el Conejo. Lo que dejo una placa totalmente femenina.

Coti fue por atrás y le clavo la espontánea a Julieta y Daniela, fueron estos votos lo que dejaron a la modelo en placa, después de que le pidiera que la ayuden a hacer la espontánea a los hombres porque según la correntina venían por las mujeres. Es por eso que al momento de enterarse de que todas las mujeres, menos Coti, estaban nominadas la noticia las impacto.

Pero no paso mucho tiempo de la Gala que desde afuera gritaron "Julieta, Coti te hizo la espontánea", estas frases descolocaron a los participantes. Esto fue debate dentro de la casa y Maxi dijo: "Es una locura terrible que le haya dado 3 puntos a su pareja" en referencia a que Coty se escudó diciendo que le había dado tres puntos al Conejo. "¿No ves que está diciendo cualquier cosa? ¿Por qué se la haría al Cone? En todo caso dásela a Marcos, o a Alfa o a Thiago" dijo Nacho. Romina también estaba con ellos y le respondió: "En los gritos no hay que confiar".

"No le creo nada" acotó Alfa, "¿Cómo va a mandar a Cone a placa?". "No dan los números, se la hizo a ellas dos (Julieta y Daniela)" siguió Nacho. "Se puso como loca, Romi. Como cuando tenés el cu... sucio. ¿Hay gente que vendría a gritar acá mentiras? Sí, pero más verdades, para que se pique" dijo Julieta.

"Ahora me cierra algo... Entonces Coti tenía información de que los varones iban a votar a las mujeres. Para no quedar ella en placa, entró y mandó la espontánea a dos mujeres. ¡Ahí está la madre del borrego!", cerró Alfa. "¿Pero todo para no ir ella a placa y arruinarnos a nosotras? Eso no es de buena compañera" terminó la conversación Romina.