Desde el reingreso de Daniela a Gran Hermano, tras el súper repechaje, su juego cambió por completo al jurar venganza, por lo que el público la bautizó ‘’Vengañela’’, sin embargo, dentro de la casa todos empezaron a notar el cambio y sus actitudes hacía Thiago y con el pasar de los días fue quedando en evidencia. Romina y Julieta, sus amigas fueron las primeras en sospechar y la ex diputada no dudo en encararla.

Durante la semana, en la casa más famosa se empezó a correr el rumor de que Daniela había nominado a Thiago. Esta ya sería la segunda vez, pero ahora se mostraba arrepentida. Romina fue en busca de respuestas, debido a que desde el primer día notó que algo raro sucedía: el papel de novia que le jugaba al joven de 19 años o tratarlo diferente, tomando distancia e ignorándolo, todo como parte de su plan de venganza.

Sentadas en el living de la casa más famosa, Julieta y Romina decidieron hacerle frente a la morocha, la ex diputada expresó: "A mí me dijiste que no habías votado a Thiago, pero a Juli le dijiste que sí... nos da desconfianza porque a una de las dos nos mentiste".

Romina no dudo un segundo y encaró a Daniela, cansada de sus mentiras

Daniela, lejos de incomodarse, se acomodó y respondió neutra: ‘’No lo puedo decir, perdón. Me encantaría hablar de eso, pero no puedo’’. A lo que Romina acotó: ‘’Bueno, perdón Dani, pero estás generando desconfianza en las dos’’.

La conversación siguió, hasta que la ex diputada, un poco cansada de la situación, encaró a ‘’Vengañela’’: ‘’Sos muy mentirosa, discúlpame que te lo diga Dani, pero sos muy mentirosa’’. Julieta inmediatamente interfirió para que no se convierta en una discusión y expresó: ‘’Dale, no armemos bardo entre nosotras’’.

Finalmente, la joven oriunda de Moreno terminó confesando a sus amigas, que le dio un voto, le realizó la espontanea a Thiago, entre otras cosas que él no sabía. Aunque esto no convenció del todo a Romina, todo ‘’empeoró’’, cuando Thiago fue el nuevo eliminado de la casa más famosa y la ex diputada se mostró muy enojada y que se abrió una brecha en su amistad.

