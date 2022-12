Los nominados de esta semana en Gran Hermano eran: Nacho, Daniela, María Laura, Coti y Alfa. De esos 5 participantes, sólo dos quedaron como opción para ser salvados: Coti y Alfa. Es de público conocimiento que Romina tiene mucha cercanía con el más grande de los hermanitos, con el cual hasta se la vinculó sentimentalmente, por lo que parecía un voto cantado.

Pero la sorpresa llegó cuando Romina expresó: "A la persona que dejo es porque tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Asique a quien saco de la placa es a Coti". Seguido a eso, Santiago del Moro le preguntó a Alfa si esperaba que lo salvara, a lo que Walter respondió: "No, la verdad que no".

Nominados.

La casa más famosa del país está que arde, luego de que a los participantes de Gran Hermano se les complicara superar la prueba semanal donde tenían que separarse en grupo de 6 personas y permanecer 12 horas en una cama de una plaza sin tocar el piso con los pies.

No solo que perdieron la prueba semanal, sino que eso desencadenó una fuerte discusión entre los jugadores que intercambiaron gritos e insultos. Pero eso no fue todo, ya que el jueves 1 de diciembre, Romina que es la líder semanal, tuvo que decidir a quién salvaba de la placa de nominados.

La reacción de Alfa tras la decisión de Romina

Romina sintió que Alfa se había enojado, por lo que apenas Del Moro se despidió de ellos, corrió hacia su compañero y le preguntó si se había enojado. Walter expresó: "Si me voy, me voy feliz".

No contenta con su respuesta, Romina agregó: "Yo sé que no te vas. No te enojes boludo, si lo que digo es verdad". Esta decisión podría afectar la relación que tienen la líder semanal y Alfa que se llevan muy bien y son los que se encargan de la cocina dentro de la casa.

Alfa y Romina.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Luego de la decisión de Romina, la placa de nominados para que el público decida quién abandona la casa de Gran Hermano quedó de la siguiente forma: Nacho, María Laura, Alfa y Daniela. El domingo uno de ellos tendrá que abandonar el reality.