Julieta Poggio enfrentó un nuevo drama con su imagen: "Es muy feo"

Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes de Gran Hermano que se ganó al público a fuerza de su buena onda y simpatía.

La joven nos ha dejado grandes frases que se volvieron virales, como el "Fuera las malas vibras", pero también momentos hilarantes en el reality.

En esta oportunidad, la joven se mostró angustiada al haberse encontrado un granito en su cara, otro drama fashion que se sumó a la depilación de su ceja. "Me puse la pasta de dientes", comentó sobre la técnica que usó para sacárlo.

"La pasta dental hace mal, igual que en las quemaduras… Dejá de estar mirándote todo el tiempo al espejo. Ya se te va a ir". le comentó Cata mientras veía que su compañera se seguía obsesionando por el granito.



Angustiada, Juli le respondió: "Cata, no lo quiero tener más. No lo quiero ver más a ese grano. Lo tengo hace cuatro días. Ya estoy harta de tenerlo. Es muy feo, lo odio. Es enorme", dijo sollozando.

Gran Hermano: la tremenda confesión hot de Julieta Poggio

La concursante del reality de Telefe estaba manteniendo una charla con Coti Romero y Daniela Celis en la casa y le puso mucho picante.

Todo comenzó cuando Julieta estaba hablando de romance y les dijo a sus compañeras que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada. “Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó la joven.

Y fue en ese momento en donde lanzó un exabrupto que dejó sorprendidas a las hermanitas. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, dijo sin pelos en la lengua.