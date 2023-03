Solo algunos separan a los participantes de Gran Hermano de la final. Sin embargo, la producción tiene planeadas nuevas sorpresas para los jugadores y en las últimas horas salió a la luz la lista de quienes ingresarán a la casa durante esta semana.

Pilar Smith fue quien reveló en "Gossip" los confirmados que irán entrando a Gran Hermano. Las primeras elegidas fueron las hijas de Romina: Mía, Nina y Felicitas. Sin embargo, las sorpresas para los participantes que siguen en juego recién comienza.

El novio de Julieta, la abuela de Nacho y el papá de Marcos son los próximos familiares que entrarán a compartir un momento con ellos. Cabe destacar que en esta oportunidad es un encuentro íntimo entre el familiar y el jugador, no es que están junto a todos los participantes de Gran Hermano.

El encuentro de Julieta y Lucca es uno de los más esperados, sobre todo tras la polémica de infidelidad de parte de él y luego de que la actriz le dijera a Romina que no veía la hora de salir de la casa para poder reencontrarse sexualmente con su pareja ya que es la primera vez que pasa tanto tiempo sin tener relaciones.

Lucca Bardelli y Julieta Poggio.

Romina Uhrig tuvo un emotivo reencuentro con sus tres hijas en la casa

En un eterno abrazo, Romina entró en un profundo llanto al ver a sus tres hijas luego de 5 meses de no verlas y no saber mucho de ellas. "¿Están comiendo bien, no le están dando cualquier pavada?", preguntaba constantemente la jugadora de Gran Hermano. Siempre mostró su necesidad de saber que sus tres hijas estaban durmiendo bien, comiendo de manera sana, nada de caramelos, bebidas o gaseosas oscuras.

Romina junto a sus hijas.

A pura emoción, Romina logró emocionar a un país entero con su emotivo reencuentro con sus hijas. "¡Ay, mi amor!" Decía Romina mientras abrazaba a las niñas. "Estoy muy contenta. ¡Están muy grandes!". "No saben cómo las extraño. Salí corriendo porque las extrañe tanto, tanto. ¡Las amo mucho!", comentó la participante.