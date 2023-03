Gran Hermano avanza su juego con seis participantes dentro de la casa más famosa del mundo: Nacho, La Tora, Marcos, Romina, Juliana y Camilia. Lo que no saben ellos, es Telefe los podría sorprender con el ingreso al juego de todos los exparticipantes.

Así lo dio a conocer Santiago, movilero de LAM, quien aseguró que se estudia la posibilidad de que todos los 14 jugadores que ya salieron de Gran Hermano vuelvan a ingresar sin filtrar información para los que queden en la final.

Gran Hermano: todos los jugadores de nuevo a la casa, "No importa si tienen información".

"Me tiraron un dato, ojo si se confirma. Puede ser que el último fin de semana. Todavía lo están evaluando, no está confirmado. Pero tienen ganas de que el último fin de semana de Gran Hermano ingresen todos los participantes eliminados y estén ese fin de semana en la casa como para un cierre", acotó el periodista y productor.

"No importa si tienen o no información de afuera, porque ya está...¡Bueno, es una posibilidad!", remarcó Santiago en LAM.

Ariel, ex Gran Hermano, apuntó contra Camila

El exjugador de Gran Hermano salió al aire de LAM y contó que para esta placa, en la que están Camila, La Tora y Juli, va a votar para que Cami se vaya y va intentar salvar a La Tora.

"A Lucila, La Tora no la voy a votar, ni loco, es de barrio y se mostró vulnerable”, comentó Ariel y luego dijo: "Iría por Cami que tuvimos códigos y después no me salvó", puntualizó el ex Gran Hermano.

