Desde la llegada de Gran Hermano a Telefe, su competencia más cercana, El Trece, la viene pasando muy mal. Cada formato que ha estrenado en el mismo horario que el reality del canal de las esféricas terminó en fracaso. Le pasó a Marcelo Tinelli y a El Hotel de los Famosos 2.

Los primeros días del 2023 no han sido los mejores para el canal que dirige Adrián Suar. Los movimientos en la grilla de programación han sido muy bruscos, pero sin traer resultados efectivos. No obstante, quién tiene los números en rating más aceptable es Guido Kaczka, con Los 8 escalones de los 2 millones, programa que irá ahora entre las 21:15 horas hasta las 23.

Sobre esta decisión de El Trece, Guido Kaczka habló con LAM y dijo: “Ahí estamos, se va moviendo la grilla. El verano siempre trae otros números, otros contenidos, pruebas, idas y vueltas. Los 8 Escalones tiene un margen de 20 minutos, a veces es más corto o más largo, pero se mantiene dentro de lo mismo”.

Guido Kaczka.

“El programa tiene casi dos años, entregó más de 600 millones de pesos en premios... Me gusta mucho y me tengo que controlar para no jactarme tanto de un programa que me da mucho orgullo. Al programa le va muy bien y nuestra idea es nutrirlo, hacerle pequeños cambios que no le saquen el espíritu al programa, pero ir innovando, hacer mejores cosas”, agregó Kaczka.

Sobre los cambios que El Trece viene implementando, el conductor destacó que es la historia de toda la vida de la televisión, hay programas que funcionan y otros que no. “Todo tiene su ciclo. Hay un momento en que se termina y se hacen cosas nuevas”, expresó.

Guido Kaczka vendría con un nuevo programa

No hay dudas de que Los 8 escalones de los 2 millones es de las producciones más vistas del canal del sol, pero Guido Kaczka ya tiene pensado proponer otro formato. No obstante, aún no tiene fecha de llegada a la pantalla porque el programa que conduce es un éxito y quiere sacarle todo el provecho posible.

A Guido le gusta ver Gran Hermano.

Guido Kaczka confesó que ve Gran Hermano

En la nota de LAM, el periodista que lo entrevistó no dudó en preguntarle su opinión sobre el suceso del momento Gran Hermano. Ante la consulta, Guido reveló que en ocasiones es televidente de la casa más famosa.

“Llega por todos lados porque es un suceso. Te vas enterando de las cosas y eso es muy a favor de la tele de hoy, cómo la tele desparrama hacia otros lugares y se hace más grande. La tele sigue siendo lo que muchas veces derrama a otras plataformas, que a veces se presentan como las más innovadoras o las más importantes. En este caso Gran Hermano, hacia los costados, da mucho contenido. No lo veo tanto en el momento de la tele, porque miro mucho Escalones... Pero a veces miro GH también”, confesó Guido Kaczka.

AM