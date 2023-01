Luego de haber anunciado la habilitación de la nominación fulminante, parecía que la casa se pondría patas para arriba, pero un inesperado cambio sorprendió a los televidentes. Anoche, Santiago del Moro anunció que hoy no habrá gala de eliminación y se espera un debate grabado.

Hace ya varias semanas, por una nueva determinación, las galas de nominación se realizan en vivo todos los miércoles. Los familiares de los participantes y el público apoyan a sus jugadores desde la tribuna, pero esta noche no será posible asistir por un paro que ocurre en Telefe. A raíz de la situación, sin dar explicaciones, el conductor de Gran Hermano comentó que no habrá nominación y se especula con un debate ya filmado.

El comunicado de Guille Barrios

Si bien, hasta el momento, no hubo confirmación por parte de las redes sociales de Gran Hermano o Santiago del Moro, los usuarios de Twitter comenzaron a sacar sus propias conclusiones por la extraña decisión. Guille Barrios, periodista de Canal NetTV, confirmó mediante la red social del pajarito que la medida se debe a un paro del personal. "Por paro de SATSAID la gala de NOMINACIONES y Salvación pasa al jueves y este miércoles habrá nuevamente Debate", explicó el periodista desde su cuenta.

El anuncio de una cuenta que sigue día a día el reality

Las galas de eliminación requieren de una gran cantidad de productores en el estudio para coordinar el programa como corresponde. A causa del paro, la producción de Gran Hermano decidió no arriesgarse y esperar al jueves. A su vez, de seguir respetando los días determinados, también veremos a Marcos, líder de la semana, elegir a uno de sus compañeros para salvarlo de la placa y conoceremos a las dos víctimas de la espontánea de Daniela.

Thiago blanqueó sus sentimientos sobre Nacho

A pesar de que Thiago no tenía tanto apoyo del afuera, el publico disfrutaba ver los momentos juntos entre el último eliminado y Nacho. Durante el debate de todos los lunes con el reciente jugador que abandonó la competencia, Thiago se enteró de este amor platónico que creó el publico y blanqueó sus sentimientos por Castañares. "Con él tomamos una re afinidad porque somos los más chicos de la casa y me identificaba mucho con él por mis amigos", explicó Thiago luego de ver los videos de Nacho llorando tras su salida. "¿Pero no había nada más? Porque desde el afuera la gente pensó que había cierta atracción", lo acorraló sin filtro Santiago del Moro. Inmediatamente, el joven de González Catán volvió a reiterar que "¡No! Me caía súper bien, como un amigo que conozco de toda la vida y nada más que eso".

