Guillermina Valdés desmiente conflicto con Marcelo Tinelli: “La relación nuestra es hermosa"

En mayo de 2022, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli anunciaron su separación luego de una relación de nueve años. Desde entonces, cientos de rumores crecieron en torno a una supuesta guerra entre el conductor y la modelo y empresaria. Sin embargo, Valdés niega dichos rumores y afirma: “tenemos una relación hermosa”.

“Yo no puedo creer que la gente pueda medir la relación que yo ahora tengo con Marcelo, donde hay vínculo de nueve años, por lo que se ve en las redes sociales ¡Yo no puedo creer que miren si hay un like o no!”, exclamó la empresaria en una entrevista en el programa “Implacables”. “La relación nuestra es hermosa. Nos separamos hace nueve meses, tuvimos un proceso como todos y nada ¡Tenemos un hijo hermoso!”, agregó, en referencia a Lolo, el hijo que Tinelli y ella tienen en común.

Guillermina Valdés cuando era pareja de Marcelo Tinelli.

Otro de los rumores alrededor de ellos sostenía que habría una mala relación entre Valdés y las hijas del conductor de “Canta conmigo ahora”: Juana, Micaela y Candelaria.

“¡Pero dale con eso! ¡Está todo bien! Es que a veces hay que buscar causas donde no hay…yo con las chicas me llevo bárbaro. En este momento estoy bien y soltera”, declaró la modelo.

Igor Cayetano: ¿el verdadero amor de Guillermina Valdés?

Luego de que se separara de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés fue víctima de miles de rumores sobre su vida amorosa. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir todos los supuestos romances y confirmó que estaba absolutamente abocada a su familia, su marca beauty y a su compañero fiel: Igor Cayetano, su mascota.

Igor Cayetano llegó a la vida de Valdés y su clan el 23 de agosto 2020, como bien lo retratan en el perfil del perrito. Se trata de un animalito de raza Borzoi, originaria de Rusia. El Borzoi desciende del galgo árabe, siendo parecido a un perro ovejero ruso. Anteriormente conocido como galgo ruso, fue originalmente criado para cazar lobos y liebres.

Igor Cayetano ha ido ganando tanto protagonismo entre los seguidores de Valdés, que hasta tiene su propio perfil en Instagram donde tiene, actualmente, más de 5.000 seguidores.

En reiteradas oportunidades Guillermina Valdés manifestó estar "muy enamorada" de su mascota y ha compartido tanto fotos como videos de la intimidad familiar junto al animalito.